Wie Las Vegas zum Glücksfall für die Vienna Capitals wird

Seit dem Sommer 2017 gibt es eine lose Bindung zwischen den beiden Vereinen. Ex-Caps-Trainer Serge Aubin lud damals seinen Freund Misha Donskov nach Wien ein. Dieser ist Sportdirektor von Las Vegas und war im August 2017 sogar mit den Caps auf dem Eis. Weil der Kontakt nie abriss und die Knights im Herbst 2018 einen Platz für den wegen Dopings gesperrten Starverteidiger Nate Schmidt suchten, erinnerte sich Donskov an Wien und schickte Schmidt während der 20 Spiele langen Sperre zu den Capitals. Schmidt konnte alle Trainingsmöglichkeiten nutzen.

Während er in Wien war, unterschrieb er einen mit 35,7 Millionen Dollar dotierten Sechsjahresvertrag (31,5 Millionen Euro) für Las Vegas und scherzte: „Sie wissen, wie gut es mir hier gefällt. Ich habe ihnen gesagt, “macht mir ein gutes Angebot, sonst verlasse ich Wien nicht mehr’“. Schmidt war also der zweite aus Las Vegas, der sich von der Professionalität der Vienna Capitals ein Bild machte. „ Nate war in dieser Sache ein Botschafter für uns“, sagt Kalla.

Doch wie ist der Inhalt der Kooperation und was hat Las Vegas davon?

„Es ist ein Unterschied, ob du Informationen wegen des persönlichen Kontakts bekommst, oder weil du offizieller Kooperationspartner bist. Wir bekommen einen Blick hinter die Kulissen, was die Abläufe im sportlichen Bereich und im Entertainment betrifft“, erklärt Kalla. Es werden also Capitals-Mitarbeiter in Las Vegas hospitieren können. „Was sie im Entertainment machen, sehen wir auf YouTube. Aber wie und warum sie es machen, können wir so erfahren“, sagt Kalla. Natürlich können die Wiener auch vom sportlichen Wissen in Nevada profitieren, hat der Klub doch 20 Scouts mit tausenden Berichten über alle möglichen Spieler auf dem Markt.