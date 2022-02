Als Walt Disney bei Olympischen Spielen in der Hauptrolle war

In Squaw Valley in Nordkalifornien gab es vor den Spielen 1960 gerade einmal einen Sessellift und ein Hotel für 50 Gäste. Mitverantwortlich für die Entwicklung von Olympia 1960 war Walt Disney: Der Erfinder von Micky Maus und Donald Duck war ein begeisterter Skifahrer und in die Organisation der Spiele involviert.

Er entwarf das Design der Fackel, er kümmerte sich um die Eintrittskarten und schaute darauf, dass Zuschauer und Sportler möglichst kurze Wege zurückzulegen hatten. Verantwortlich war Disney auch für die Eröffnungszeremonie und die Schlussfeier.