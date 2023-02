Hopp oder dropp im kaum vorhersagbaren Teambewerb. Österreichs Equipe tritt beim alpinen Nationenvergleich im Rahmen der Ski-WM am Dienstag (12.15 Uhr/ORF 1) als Olympiasieger von 2022 an, kennt aber die Tücken des seit 2005 bei Weltmeisterschaften ausgetragenen Bewerbs. In Cortina d'Ampezzo vor zwei Jahren war schon im Viertelfinale Schluss. Den noch immer geringen Stellenwert wertet die Aussicht auf Medaillen auf.