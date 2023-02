Blech für Österreich im WM-Teambewerb, die USA jubelt über Gold

Heiß umfehdet, wild umstritten – war seit jeher der alpine WM-Teambewerb. Bei der Premiere anno 2005 waren in Bormio noch Super-G und Slalom gefahren worden, 2007 folgte das Da Capo, 2009 fiel das Rennen einem Schneesturm in Val-d’Isère zum Opfer. Zwei Jahre später wurde in Garmisch-Partenkirchen dann erstmals ein Parallelbewerb (Riesenslalom) ausgetragen, wie es auch am Dienstag in Méribel der Fall war.