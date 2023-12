Sensationssieg in Gröden, Österreicher mit Rückstand

Zermatt abgesagt, Beaver Creek abgesagt. Und so dauerte es bis zum 14. Dezember, bis die schnellsten Skifahrer der Welt die erste Weltcup-Abfahrt der Saison absolvieren durften.

Das Warten hat niemand gefreut, doch es hat sich gelohnt. Bei traumhaftem Wetter galt es in Gröden die Saslong zu bezwingen. Die Piste präsentierte sich nach dem Schneeregen in der Nacht und den folgenden tiefen Temperaturen pickelhart - so wie es Abfahrtsläufer lieben.

Die perfekten Verhältnisse nutzte ein US-Amerikaner mit hoher Startnummer aus. Bryce Bennett fuhr mit Nummer 34 zu seinem zweiten Sieg im Weltcup, den zweiten in Gröden nach 2021. "Ich habe wirklich sehr hart im Sommer für diesen Erfolg gearbeitet", sagte der 31-Jährige. "Ich habe keine Ahnung, warum es hier so gut läuft. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl, es ist alles so entspannt."

Die Verhältnisse in Gröden liebt auch Aleksander Aamodt Kilde offensichtlich besonders. Der 31-Jährige aus Norwegen stand kurz vor seinem vierten Abfahrtssieg auf der Saslong, am Ende wurde es Rang zwei. "Ich weiß nicht, warum ich da so schnell war", sagte der Freund von Mikaela Shiffrin. "Ich habe auch Fehler in meiner Fahrt gehabt, aber in den Schlussteil habe ich alles mitgenommen."

Denn mit einem perfekten Schlussteil distanzierte der beste Abfahrer der vergangenen Jahre den Schweizer Marco Odermatt um zwei Hundertstelsekunden.