ÖSV-Star fürchtet vor dem Heimweltcup ein "Gemetzel"

Der Gesamtweltcupsieger wie auch Stefan Rettenegger gehen auf Podestränge los, wie sie es in der Saison schon geschafft haben. Lamparter glaubt, dass ihm der Massenstart unabhängig von möglichen Anfangsturbulenzen mehr liegen könnte als der Kompakt, da die Entscheidung nicht im Sprint fallen kann. Obwohl, in diesen habe er sich verbessert. „Es ist eine Schwäche von mir, an der habe ich gearbeitet. Es geht etwas weiter. Aber klar, dass ich nicht von einem auf das andere Jahr der Sprinter werde.“

Alle bisher fünf Saisonsiege gingen an Norweger, vier an Jarl Magnus Riiber. Den bisher letzten ÖSV-Weltcupsieg in Ramsau hat Mario Stecher 2010 geholt. Lamparter hat zuletzt in Lillehammer mit seinem 31. Weltcup-Podestplatz in dieser Wertung mit Klaus Sulzenbacher gleichgezogen. ÖSV-intern liegen noch Felix Gottwald (68) und Stecher (43) vor ihm. Riiber wiederum hält bei 84 Stockerlplätzen und hat da zuletzt den Deutschen Eric Frenzel überholt. Vor ihm rangiert nur noch der Finne Hannu Manninen (90).