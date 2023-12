Absagen im Ski-Weltcup: Aus der Schweiz kommt ein Verdacht

Der Schweizer konkretisiert auch seine Kritik an der Präparation des Hangs: „Ich bin mir sicher, dass man dieses Rennen hätte retten können, wenn man bei der Präparation der Strecke nicht eklatante Fehler begangen hätte.“ Konkret gehe es darum, dass vor dem Neuschnee in der Nacht auf Samstag die Piste nicht ordentlich vereist worden war. Somit war der Grundstock zu dünn und ist die Piste gebrochen, als nach dem Schneefall die Arbeiter mit schweren Maschinen drauf fuhren. Dann brach die Piste und wurde unbefahrbar. "Jetzt haben wir einen ziemlichen Knollenhaufen auf der Piste. Da heute zu fahren war unmöglich", erklärte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.

In Südtirol soll der Speed-Auftakt gelingen

In dieser Woche geht es in Südtirol weiter. In Gröden erfolgt nach Zermatt/Cervinia und Beaver Creek der dritte Versuch des Speed-Openings, zwei Abfahrten und ein Super-G sind geplant. Danach geht es mit zwei Riesentorläufen in Alta Badia weiter.