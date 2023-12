Wetterchaos im Weltcup: Wieder keine Abfahrt in Beaver Creek

Im Match Wetter gegen Herren-Weltcup steht es mittlerweile 5:1. Von den sechs geplanten Herren-Rennen konnte bisher nur eines durchgeführt werden, der Slalom in Hochgurgl.

Alle übrigen Weltcuprennen mussten abgesagt werden. Auch am Samstag konnte in Beaver Creek nicht gefahren werden, wie bereits am Freitag wurde die Herren-Abfahrt ein Opfer der Wetterkapriolen. Zu viel Neuschnee verhinderte abermals ein Rennen.

Damit sind die Abfahrer weiterhin zur Untätigkeit gezwungen. Vier Abfahrten hätten bis heute stattfinden sollen, keine einzige wurde gestartet. Am Sonntag steht in Beaver Creek noch ein Super-G auf dem Programm. Die Wettervorherschau ist allerdings...... schlecht.