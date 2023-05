Diesmal degradierte die ÖSV-Alpinführung zwei Olympiasieger: Katharina Liensberger, 2021 in Cortina noch Doppelweltmeisterin und 2022 in Peking Goldmedaillengewinnerin mit dem Team, gehört nicht mehr dem Nationalteam an. Nach den enttäuschenden Leistungen im vergangenen Winter - die Vorarlbergerin erreichte nur drei Top-Ten-Plätze - wurde Liensberger in den A-Kader abgeschoben.