Nach der Krisen-Saison: Nächster ÖSV-Star beendet die Karriere

Siebenhofer gab im Dezember 2009 ihr Weltcupdebüt, ihre beste Zeit erlebte sie in der Saison 2018/'19, als sie in Cortina d'Ampezzo einen Abfahrts-Doppelpack schürte und beide Rennen gewann. Insgesamt gelangen der Steirerin sieben Podestplätze. Bei der WM diesen Jahres verpasste sie in der Kombination als Vierte eine Medaille nur knapp.

Auf der Tofana in Cortina hatte die jetzige steirische Landespräsidentin Renate Götschl zehn Mal triumphiert. Letztere hätte sich Ex-Langzeit-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel als seine Nachfolgerin gewünscht. Wer ab sofort die Ski-Damen coacht ist kein Quizrätsel. Der Bruder von Showmaster Armin Assinger, Ex-Gendarm und Abfahrer Roland Assinger, kehrte bekanntlich als Nachfolger des glücklosen Thomas Trinker nunmehr in Chefposition von der Schweiz zum ÖSV zurück.