Absage mit Ansage: Keine Weltcup-Abfahrt der Frauen am Matterhorn

Die grenzüberschreitende Abfahrt, die in der Schweiz (Zermatt) startet und in Italien (Cervinia) endet, war das Prestigeprojekt des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch. Kritik an den Plänen kam zuletzt aus den eigenen Reihen. FIS-Renndirektor Markus Waldner sieht das Hauptproblem im Termin. "Es ist wohl ein bisschen zu früh im Kalender", so der Südtiroler.

2023 wollen die Veranstalter und die FIS einen neuen Anlauf nehmen. Dann soll die Abfahrt erst Mitte November über die Bühne gehen - und dann aber wirklich.