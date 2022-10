ÖSV-Ass Feller: "Die Fragen nach Hirscher gehen mir auf den Sack"

Österreichs Skirennläufer kehren nach dem enttäuschenden Saisonauftakt auf dem Rettenbachferner in den Trainingsalltag zurück und bleiben dafür in Sölden. Anfang November hebt das Flugzeug mit Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz und Co. an Bord Richtung USA ab. Ein Teil der Techniker wird das Parallelrennen in Lech/Zürs bestreiten, Manuel Feller, am Sonntag als Halbzeitfünfter auf Rang 16 zurückgefallen, schnallt seine Skier erst wieder in Val d'Isere an.