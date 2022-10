Marco Odermatt führt bei Halbzeit beim Riesenslalom von Sölden

Neue Saison, und doch alles beim Alten: Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt war auch im ersten Teil des ersten Riesenslaloms des WM-Winters eine Klasse für sich. Der 25-jährige Olympiasieger aus der Innerschweiz lag bei prächtigen Bedingungen in Sölden 0,41 Sekunden vor dem Norweger Lucas Braathen und 0,69 vor dem Slowenen Zan Kranjec und hält damit Kurs Richtung Wiederholung seines Vorjahressieges im Ötztal.

"Es ist erst die halbe Miete, aber ich hoffe, dass es im zweiten Lauf noch einmal so klappt", sagte Odermatt, der die nächtlichen Arbeiten an der Piste und das Ergebnis lobte.

Die Österreicher mussten den Vorjahreszweiten Roland Leitinger (noch nicht wieder renntauglich nach Kreuzbandriss) und Stefan Brennsteiner (Meniskus-Operation) vorgeben, so war es an Manuel Feller, nach einer "so guten Vorbereitung wie noch nie" den Vorfahrer in Rot-Weiß-Rot zu geben. Der Tiroler, im letzten Winter Dritter im Riesenslalom-Weltcup, verlor 0,89 Sekunden und reihte sich an fünfter Stelle ein. "Ich glaub, oben und unten wars nicht so schlecht. Im Steilhang waren immer drei, vier Schwünge recht gut, dann hab ich wieder einen versemmelt."