Abfahrer Vincent Kriechmayr verstärkt das Riesentorlauf-Team

Sieben Rennläufer nominierte ÖSV-Herrenchefcoach Andreas Puelacher mit seinem Trainerteam vorab für den Weltcup-Auftakt am 18. Oktober in Sölden. Mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr scheinen im Aufgebot für den Riesentorlauf am Rettenbachferner auch zwei ausgewiesene Abfahrer auf.

Doch so überraschend kommen diese Personalentscheidungen keineswegs. Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer hatte sich schon im vergangenen Winter im Riesentorlauf versucht und dabei immerhin zwei Mal Weltcuppunkte gesammelt. Sein oberösterreichischer Kollege Vincent Kriechmayr ist technisch ähnlich beschlagen und hat laut der Trainer ebenfalls das Zeug, in die Top 30 zu fahren.