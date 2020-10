Ski alpin: Gesamtweltcup-Sieger wegen Corona? Kilde wehrt sich

Gewiss, bei den Technik-Bewerben in Kranjska Gora hätte Pinturault die Chance gehabt, Boden gut zu machen. Darum wollten die Diskussionen, Kilde sei ein besonders glücklicher Gewinner, auch nie ganz verstummen. Ernsthaft beschäftigt habe er sich damit aber nie. "Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Was die anderen denken, ist nicht so wichtig in diesem Fall. Ich hatte immer ein gutes Gefühl wegen meiner Leistung", hielt Kilde fest, der seine Stärken in Super-G und Abfahrt hat, letztes Jahr aber auch im Riesentorlauf konstant punktete.

Sein Fokus ist längst schon auf die kommende Saison gerichtet, in der es wegen Corona weniger Speed-Rennen gibt als im Vorwinter. "Es sind viele Konkurrenten da draußen, die mir den Status wieder wegnehmen wollen. Man kann nicht im Bett liegen und auf den Erfolg warten, man muss wieder rein in die Schuhe und wieder in die Gänge kommen." Pinturault und sein Landsmann Henrik Kristoffersen werden laut Kilde auch heuer die gefährlichsten Gegner sein. "Wir hatten einen guten Kampf, Henrik, Pinturault und ich. Ich weiß, das sind wirklich, wirklich großartige Skifahrer."