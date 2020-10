"Sie müsste anderen helfen": Vonn kritisiert Shiffrin

Getrennte Wege

Fast schon kurios mutet es an, wenn man die letzten Monate der beiden Revue passieren lässt. Lindsey Vonn, die sich auf den roten Gala-Teppichen dieser Welt ebenso wohl fühlt wie einst auf dem Schnee, hat heuer ihr Haus in Vail verkauft und ist seit August mit P.K. Subban verlobt, dem Verteidiger des Eishockey-Teams New Jersey Devils. Schon seit dem vergangenen Jahr macht sie beruflich gemeinsame Sache mit Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson, beide verbindet der gemeinsame Bekleidungssponsor Under Armour, Vonn ist die erste globale Botschafterin für Johnsons Produktlinie.

Mikaela Shiffrin hingegen hatte zwei Trauerfälle zu verarbeiten. Erst starb im vergangenen November ihre geliebte Großmutter, Anfang Februar verlor sie ihren Vater nach einem tragischen häuslichen Unfall, unterbrach die Saison - und als sie im März endlich im schwedischen Åre wieder einen Versuch im Weltcup starten wolllte, sorgte die Corona-Pandemie für das Saisonende. Die 25-Jährige ist inzwischen wieder in Europa, hat sich seither aber oft die Sinnfrage gestellt. Warum all die Reisen, warum immer so lange so weit weg von den Menschen, die ihr wichtig sind?

"Wenn meine Mutter nicht dabei wäre, würde ich es nicht tun", bestätigte Mikaela Shiffrin erst zu Wochenbeginn ihr Bedürfnis nach Nähe. Eileen Shiffrin ist Trainerin, Mentorin, beste Freundin; ein Versuch, sich abzunabeln, ist seit dem Tod von Vater Jeff vorerst einmal wieder Geschichte.