5:3 - der KAC erzwingt ein siebentes Spiel bei den Vienna Captals

Die Wende

Doch der daran beteiligte Postma schlug umso wacher zurĂŒck. Bereits in der 4. Minute wurde sein Schuss von Obersteiners Hose zum 1:2 abgefĂ€lscht, in Minute 8 schoss er zum 2:2 ein. Zum sechsten Mal im sechsten Spiel wurde die FĂŒhrung eines Teams egalisiert. Und der KAC war jetzt am DrĂŒcker. Nach einem weiteren Schuss von Postma staubte Fraser zum 3:2 ab (17.). Haudum staubte zum 4:2 ab (39.), Manuel Ganahl nutzte eine doppelte Überzahl zum 5:2 (50.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wiener sieben Strafen in Folge bekommen. Nach dem 3:5 durch Prapavessis (55.) stĂŒrmten die GĂ€ste mit dem Mut der Verzweiflung, aber nicht mit tauglichen Mitteln. GlĂŒck hatten die Capitals bei drei Stangentreffern auch keines.

Somit haben die Capitals den zweiten Matchpuck verspielt und es geht am Dienstag im Spiel 7 um einen Platz im Semifinale. Caps-Coach Christian Dolezal wusste, woran es lag und kĂŒndigte an: „Wir haben unsere FĂŒĂŸe nicht so bewegt, wie wir es besprochen haben. Es wird im siebenten Spiel eine gelbe Wand hinter uns stehen. Wir werden alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen.“ KAC-TĂŒrschĂŒtze Haudum weiß aber: "Das Momentum ist jetzt klar auf unserer Seite."

Langer Videobeweis

Nach langer Video-PrĂŒfung wurde in Laibach das 3:2 von Olimpijas Crnovic gegen Villach in Minute 79. doch nicht als hoher Stock gewertet. Somit gibt es auch in diesem Duell am Dienstag ein siebentes Spiel.