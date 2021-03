4:5 gegen den KAC: Wieder wachten die Capitals erst spät auf

Die Vienna Capitals sind zu Spätstartern geworden. Wie beim 3:4 n.P. gegen Salzburg erzielten die Wiener auch gegen KAC zwei Treffer in den letzten beiden Spielminuten und stellten innerhalb von nur 39 Sekunden durch Hartl und Loney von 2:4 auf 4:4.

Damit ging es in die Verlängerung und dort sehr schnell. Denn die KAC-Stürmer Petersen und Ticar konterten die Wiener aus, Petersen schloss zum 5:4 ab.

Nach der vierten Niederlage in Folge haben die Capitals die Möglichkeit verspielt, sich am Sonntag den Viertelfinalgegner auszusuchen. Verteidigen die Wiener im Sonntag-Spiel in Bozen Rang vier, dann starten sie mit Heimvorteil ins Viertelfinale. Bis dahin sollen alle verletzten Spieler (außer Antal) wieder fit sein.

Gutes KAC-Powerplay

Gegen den KAC agierten die Wiener wieder lange sehr undiszipliniert. In den ersten 20 Minuten saßen Capitals zehn Strafminuten ab, vier der fünf Strafen waren völlig unnötig. Der KAC kam im vierten Powerplay zum 1:1 und mit dem sechsten zum 1:2 durch Ticar (29.). Danach wurde es erst in Minute 58 wieder spannend.

In der Qualifikationsrunde hat der Villacher SV vor der letzten Runde die besten Karten auf das dritte Play-off-Ticket nach nach Dornbirn und Bratislava. Linz hat nach den beiden späten Treffern gegen Dornbirn zum 5:3 noch eine kleine Chance. Graz und Innsbruck können ab Sonntag schon den Sommer planen.