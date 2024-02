40. Sieg im Weltcup: ÖSV-Star Kraft jagt Rekordmann Schlierenzauer

Im Nationencup haben die ÖSV-Springer die Lufthoheit und liegen fast schon uneinholbar voran. Im Gesamtweltcup fliegt Stefan Kraft (224/217 Meter) nach seinem Sieg beim Skifliegen in Oberstdorf zielsicher seiner dritten großen Kristallkugel entgegen.

Man muss jetzt weder ein Schanzen-Experte noch eine V-Stil-Ikone sein, um schon prophezeien zu können: Österreichs Skispringer werden in diesem Winter voll abräumen und die wichtigsten Weltcup-Trophäen gewinnen.

Stefan Kraft landete in Oberstdorf bereits den zehnten Weltcupsieg in dieser Saison und arbeitet sich in der ewigen Bestenliste immer weiter nach vorne. Mit dem 40.Erfolg im Weltcup lässt der 30-Jährige die beiden Polen Adam Malysz und Kamil Stoch hinter sich und ist nun die Nummer 3 der Weltcup-Historie.

Rekord ist realistisch

Nur der Finne Matti Nykänen (46 Siege) und Landsmann Gregor Schlierenzauer (53) liegen noch vor Stefan Kraft. In dieser Verfassung ist aber auch der legendäre Schlierenzauer-Rekord für ihn in Reichweite.