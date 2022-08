40 Kehren bis ins Glück: ÖSV-Abfahrer schwärmen vom Training in Chile

Knapp eine Woche ziehen seine Athleten in Valle Nevado ihre Spuren. Vorerst dreht sich im Training alles um den Riesentorlauf und den Super-G. "Die Pisten in Valle Nevado sind nicht so schwer, deshalb bietet sich das an", sagt Franz.

Danach warten zwei, drei Tage in der Hauptstadt Santiago de Chile, um sich von den Strapazen des ersten Trainingskurses zu erholen. "Wir sind immerhin in über 3.000 Metern Seehöhe", erklärt Werner Franz. Danach geht's weiter nach Portillo, wo das richtige Abfahrtstraining auf dem Programm steht. "In Portillo gibt's Sprünge und anspruchsvolle Pisten", weiß Werner Franz.