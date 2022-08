10 Tonnen Gepäck, 1000 Paar Ski: So reisen die ÖSV-Stars nach Chile

Es herrscht gerade eine große Aufbruchstimmung beim Österreichischen Skiverband. Auf der leidigen Suche nach Schnee und guten Bedingungen zieht es die ÖSV-Ski-Teams dieser Tage nach Südamerika. Die bedrohlich ausgeaperten Gletscher in Mitteleuropa lassen kein vernünftiges Training zu.

Es ist ein Riesen-Tross, der sich da von Österreich auf den Weg in den südamerikanischen Winter macht: Die ÖSV-Technikerinnen trainieren in Ushuaia (Argentinien), sämtliche Herren-Teams inklusive Europacup-Abfahrer zieht es nach Portillo, El Colorado und La Parva in Chile. Insgesamt entsendet der ÖSV knapp 100 Athleten für drei Wochen nach Südamerika, dazu kommen noch einmal ähnlich viele Betreuer, vom Ski-Wachsler bis zum Physiotherapeuten.