3:0 für den Winter: Herren-Riesenslalom auf Montag verschoben

Bei den Damen waren an diesem Wochenende beide Super-G-Rennen in St. Moritz wegen hoher Lawinengefahr nach starken Schneefällen in der Region abgesagt worden. Die Speedfahrerinnen werden nun erst in zwei Wochen in Val d'Isère in ihre Weltcup-Saison starten können. Dann sind zwei Abfahrten und ein Super-G geplant, zuvor geht's mit zwei Riesenslaloms in Courchevel weiter.