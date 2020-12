Herren-RTL in Santa Caterina: Zubcic siegt, Debakel für den ÖSV

„Das waren immer meine Bedingungen“, sagte Manuel Feller am Samstagmorgen vor seinem persönlichen Saisonstart beim Riesenslalom von Santa Caterina Valfurva. Anhaltende Rückenprobleme hatten dem Fieberbrunner zu schaffen gemacht, auf den Bewerb in Sölden hatte er verzichtet. Nun hoffte der Tiroler auf ein vernünftiges Resultat in seinem ersten Rennen.

Keine leichte Aufgabe bei Schneefall, der sich seit Freitagmittag auf mehr als einen halben Meter summiert hatte. Zwar hatten die emsigen italienischen Helfer alles versucht, doch die Pistenverhältnisse waren schwierig, rasch bildeten sich Schläge und Löcher, bei schlechter Sicht alles außer ein Grund zur Freude.

Die Problemdisziplin

Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass der Riesenslalom schon seit geraumer Zeit ein Riesenproblem für die Österreicher ist. Daran sollte sich auch an diesem trüben Wintertag nichts ändern.

Immerhin, das Engagement stimmte bei Manuel Feller. Der Tiroler kämpfte, Platz 15 bei Halbzeit war der Lohn – bester Österreicher. „Die Piste war im Allgemeinen sehr gut, aber wenn du nicht weißt, was kommt, ist es schwierig, den Ski immer auf Zug zu halten. Aber für meinen ersten Riesenslalom der Saison war es nicht so schlecht. Man muss einfach durchbeißen, auch wenn die Brille mal beschlägt – die Bodensicht ist sowieso null.“

Im zweiten Durchgang schied Feller aus. „Schon in den Toren davor sind mir immer wieder die Skier zusammengekommen, ich hätte vielleicht ein bisserl Tempo rausnehmen und die zwei, drei Plätze in Kauf nehmen sollen, aber hinterher ist man immer gescheiter.“