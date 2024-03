115. Podestplatz für Skisprung-Star Stefan Kraft

Auf Stefan Kraft ist in diesem Winter Verlass. Selbst bei widrigen Bedingungen liefert der Salzburger Skisprung-Star seine Leistung ab. In einem turbulenten zweiten Wettkampf am Holmenkollen in Oslo landete der 30-Jährige mit Sprüngen auf 132 und 124 Meter auf dem dritten Rang.

Kraft musste sich nur dem Norweger Johan Andre Forfang und dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Mit seinem 115. Podestplatz im Weltcup - das ist Weltrekord - führt der Österreicher die Raw-Air-Gesamtwertung an.

Zur Raw-Air zählen noch die Springen in Trondheim sowie die Skifliegen in Vikersund.