ÖSV-Star Kraft: Eine Flugshow am berühmten Holmenkollen

Es gibt wenige Orte, an denen das Skispringen so zelebriert wird und die Athleten so verherrlicht werden wie in Oslo. Der Holmenkollen hoch oberhalb der norwegischen Hauptstadt ist die - Bergisel-Liebhaber jetzt bitte nicht mitlesen - berühmteste Sprungschanze der Welt - mit dem legendärsten Siegeszeremoniell im Weltcup. Denn dem Gewinner winkt traditionell der Besuch in der norwegischen Königsloge.