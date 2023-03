Wien übernimmt von Budapest die tragende Rolle bei der EM 2024

Wien springt als Spielort für die Handball-Europameisterschaft der Frauen im Jahr 2024 ein. Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Donnerstag mitteilte, übernimmt die österreichische Hauptstadt eine Hauptrundengruppe sowie das Finalwochenende von Budapest.

Das Turnier wird im November und Dezember 2024 in Ungarn, der Schweiz und in Österreich ausgetragen. Ungarn hatte schon zuvor angekündigt, sein Engagement reduzieren zu wollen. Die Vorrundenspiele finden in Basel (Schweiz), Innsbruck (Österreich) und Debrecen (Ungarn) statt. In Debrecen spielt auch die zweite Vorrundengruppe. Die Frauen-EM 2024 wird die erste mit 24 teilnehmenden Nationen sein.