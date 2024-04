Als beim Wien-Marathon noch Narrenfreiheit herrschte

...weil auch die Austria unter Regie von Herbert Prohaska das Städteduell Wien – Linz mit einem 4:1 auswärts gegen den LASK klar für sich entschied;

... weil der Briefträger Peter Pacult mit einem späten Tor dem Wiener Sportclub im Eisenstädter Lindenstadion zu einem Bundesliga-Sieg verhalf;

... und weil Niki Lauda beim Hitze-GP in Rio heißestes Thema war, als er in Führung liegend ausschied und sein Fitnessguru Willi Dungl verriet, dass er Niki auf 61 Kilo abmagern habe lassen, zumal die Formel-1-Elite nur noch aus leichten Burschen bestünde. Und es sich so leichter siegen ließe.