Wie das Sportministerium groß auf die Werbebande der Handballer kam

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer haben einen erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation hingelegt: Nach dem Heimerfolg über die Türkei (31:28) gelang am Sonntag im Schlüsselspiel in der Schweiz ein 29:29-Remis. Beim Auftakt in Bregenz vergangene Woche wird aufmerksamen Zuschauern der ORF-Liveübertragung ein durchaus ungewöhnliches Detail aufgefallen sein.