Handballer Tobias Wagner: "Der Ton beim Fußball hat mich gestört"

In gewisser Weise schon. Endlich haben viele Leute bemerkt, was für ein geiler Live-Sport Handball ist. Man muss dafür ja gar nicht die Regeln bis ins kleinste Detail kennen.

Wie sind Sie als Kind zum Handball gekommen?

Ich habe in Perchtoldsdorf, wie die meisten Buben, mit Fußball begonnen. Aber das hat mir nicht viel Spaß gemacht.

Warum das?

Der Ton beim Fußball hat mich gestört. Er war mir zu rau. Ich war dieses Anschreien von daheim nicht gewöhnt. Dann bin ich über eine Freundin meiner Mutter zum Mini-Handball gekommen. Der Ton dort war wertschätzender – und seither mache ich nichts anderes.

Wie schwierig war nach der EM die Umstellung auf die Handball Liga Austria?

Ich bin der Überzeugung, dass es für jeden eine Umstellung war. Die EM in Deutschland mit 15.000 bis 20.000 Besuchern in der Halle war dermaßen intensiv und speziell – das kennen auch die Deutschland-Profis aus der Liga nicht. Kein Handballer der Welt hat normalerweise fünf Medientermine an einem Tag. Wir merken auch in der HLA einen Wandel.

Inwiefern?

Wir haben zuletzt an einem Dienstag in Bregenz gegen Graz gespielt und die Halle war zu drei Viertel voll. An einem Dienstag! Das ist schon ein sehr gutes Zeichen.