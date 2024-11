Seltene Kombination im Spitzensport: Vater und Sohn im Doppelpack

Vater und Sohn im selben Team – das ist nicht alltäglich. Aktuell sorgen LeBron James und sein Sohn LeBron Jr. , genannt Bronny, in der NBA für Furore. Sie sind das erste Vater-Sohn-Duo in der besten Basketballliga der Welt.

LeBron James Sr. war 19 Jahre jung, als Sohn Bronny 2004 in Akron, Ohio, das Licht der Welt erblickte. Der Papa spielte damals schon für die Cleveland Cavaliers in der NBA. Mittlerweile gilt James, der im Dezember 40 wird, als einer der besten Basketballer aller Zeiten, führt zahlreiche Statistiken an. Drei Mal hat er die USA zu Olympia-Gold geführt, ist vierfacher NBA-Champion und ist ebenso oft zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Der letzte große Traum des Stars von den Los Angeles Lakers war, gemeinsam mit seinem Sohn in einem Team zu spielen.

Traum wird wahr

Dass dieser in Erfüllung gehen würde, zeichnete sich im Juni 2024 ab, als die Lakers den damals 19-jährigen Bronny im Draft auswählten. Mittlerweile ist der Junior 20, hat seine ersten NBA-Spiele an der Seite seines Vaters absolviert und in der Nacht auf Donnerstag auch seine ersten Punkte erzielt. Ausgerechnet in Cleveland gegen das Ex-Team seines Vaters, unweit seiner Heimat. „Ein unglaublicher Moment“, sagte der stolze Vater danach, „ihn hier in dieser Halle seinen ersten Korb werfen zu sehen.“ Die Tatsache, dass die Lakers 110:134 verloren, geriet da zur Nebensache.