Widersprüche im Sport: Wenn Kindern das Wasser bis zum Hals steht

WARUM

... war schon 14 Wochen vor Jahresende am 26. 9. Abstimmungsschluss, werden am Mittwoch die Wahlsieger als Sportler des Jahres 2022 in der Stadthalle geehrt? Antwort: Weil später die favorisierten Winter-Stars (Anna Gasser, Matthias Mayer, Johannes Strolz) wegen ihres herbstlichen Saisonstartes nicht mehr nach Wien kämen. In deren Abwesenheit wäre, so die Veranstalter, die ORF-Show entwertet. Schwimmer Felix Auböck blieb deshalb, zumal erst im Dezember 2021 Weltmeister geworden, just 2021 unberücksichtigt.