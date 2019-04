Welche Straßen Wiens Autofahrer am Wochenende meiden sollten

Am Sonntag findet der 36. Vienna City Marathon statt. Während die mehr als 40.000 Läufer ihre Kilometer so rasch wie möglich zurücklegen, kommen die Autofahrer meist nicht so schnell voran. Um gröbere Staus zu verhindern, informiert der KURIER vorab über Straßensperren.

Wegen Auf- und Abbauarbeiten wird bereits am Freitag ab 20 Uhr die Ringstraße zwischen Stadiongasse und Schottengasse gesperrt – das bleibt auch so bis Sonntag.

Am Samstag starten dann die ersten fünf Laufbewerbe zwischen Prater und Burgtheater. Von 16.30 bis maximal 19 Uhr werden deshalb in der Inneren Stadt, in Leopoldstadt und Landstraße einige wichtige Straßen gesperrt. Konkret betroffen sind: Die Ringstraße abschnittsweise ab der Urania, die A4 und die Schüttelstraße stadteinwärts ab dem Knoten Prater, die Stadionallee, die Franzensbrücke und Franzensbrückenstraße, die Vordere Zollamtsstraße, die Weiskirchnerstraße und die Wollzeile.