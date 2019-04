Die Schuldirektorin geht auf den Marathon-Hattrick los

Mit dem Schweizer Tadesse Abraham greift einer der derzeit besten europäischen Langstreckenläufer die Phalanx der Kenianer an. Auch der in Eritrea geborene 36-Jährige strotzt vor Selbstvertrauen: „Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich immer als Erster über die Ziellinie laufen. Das ist der Grund, wofür ich trainiert habe“, sagt er. „Ich habe großen Respekt vor der Konkurrenz, aber wenn ich das laufe, was ich trainiert habe, werde ich gewinnen.“

Bei der EM in Berlin 2018 holte er Silber; bei seinem Sieg in Seoul 2016 verpasste er in 2:06:40 den Europarekord nur knapp. Der Brite Mo Farah drückte die Bestmarke später in Chicago auf 2:05:11. Abraham: „Dieser Rekord ist mein Traum.“