3 Lauf-Tipps für den Vienna City Marathon

Der Vienna City Marathon findet wie jedes Jahr im April statt.

Hier sind 3 Tipps, die für den Marathon hilfreich sein können:



1. Was soll ich tun, wenn mir auf der Strecke die Luft ausgeht?



Wenn einem die Luftbeim Laufen ausgeht,

dann sollte man trotzdem weiterlaufen.

Der Veranstalter vom Vienna City Marathon meint,

dass man auch einfach langsamer weiter laufen kann.

Man sollte den Ehrgeiz haben weiterzulaufen,

um ins Ziel zu kommen.



2 Wie bleibe ich beim Lauf motiviert?



Die Zuschauer können die Läufer motivieren,

indem sie die Läufer anfeuern.

Die Versorgungs-Stationen können die

Läufer zusätzlich motivieren.

Bei den Versorgungs-Stationen gibt es

Wasser, Bananen und Orangen,

dadurch bekommen die Läufer wieder Energie.

Die Versorgungs-Stationen stehen

alle 5 Kilometer für die Läufer bereit.



3 Sollte man nach dem Laufen

tatsächlich Bier trinken gehen?



Im Bier sind Inhaltsstoffe drinnen,

die für Sportler wichtig sind.

Dazu zählen zum Beispiel

Magnesium und Kalzium.

Diese Inhalts-Stoffe sind bei Sportlern

gut für die Muskeln.

Das Problem ist nur der Alkohol.

Man sollte das Bier nicht zu schnell trinken,

denn so kann einem schnell schlecht werden.

Aber wenn man ein Bier in Ruhe nach dem Laufen

trinkt und genießt, kann man das schon machen.



Bereits nach dem Marathon kann man sich

für den Marathon im nächsten Jahr anmelden.

Dann hat man ein Jahr Zeit, um sich auf den

Vienna City Marathon vorzubereiten.

Wenn man sich aber bis zum nächsten Marathon

nicht vorbereitet hat,

sollte man auch nicht mitlaufen.

Für Anfänger gibt es dafür Bewerbe

mit kürzeren Strecken.