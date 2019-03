Wie es gut läuft: Tipps für den Vienna City Marathon

Sollte man nach dem Laufen tatsächlich ein Bier trinken gehen?

Die einen schwören darauf, andere halten diese Weisheit für Humbug. Tatsächlich versorgt Bier den Körper mit Inhaltsstoffen, die für Sportler wichtig sind. Magnesium, Kalzium, Kalium und Phosphor helfen etwa den Muskeln bei der Regeneration. Das einzige Problem ist der Alkohol. Wer also nicht auf ein Null-Prozent Bier zurückgreifen will, sollte daher aufpassen, sagt der VCM-Organisator: „Man sollte sich das Bier auf keinen Fall zu schnell hineinschütten. Da wird einem durch die Schaumbildung rasch übel.“ Aber: „Wenn man ein Bier in Ruhe trinkt, dann ist das schon sehr fein nach dem Laufen“, sagt Konrad.