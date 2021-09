Warum ÖFB-Star Arnautovic für die Schnapsidee des Jahres sorgte

Am Mittwoch wird Marcel Hirscher, 32, der auf Atomic zu acht Weltcupgesamtsiegen gecarvt war, in Kaprun seine eigene Skimarke präsentieren. Hirschers veränderte private Situation sollte indes bei dieser Pressekonferenz kein Thema sein. Nur so viel: Zwei Online-Medien müssen sich vor Gericht verantworten, nachdem sich diese – gerüchtestreuend – nicht mit der Tatsache begnügt hatten, wonach Rennrentner Hirscher zu jenen fast 40 Prozent von Eheleuten zählt, die sich in Österreich trennen.