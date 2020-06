Arnautovic verkauft Gin: "Fruchtsäfte machen andere"

Fußball spielen kann Marko Arnautovic derzeit nicht. Österreichs Stürmerstar vom chinesischen Klub Shanghai SIPG wartet in Wien mit seiner Familie auf die Genehmigung zur Einreise ins Land der Mitte.

Warum also nicht die Zeit nützen, um ein zweites Standbein aufzubauen? Ob es dazu reicht, wird man schmecken. Denn Arnautovic produziert jetzt auch Alkohol. Am Donnerstag präsentierte er in Wien den " Arnautovic Gin".

"Profisportlern kann ich das nicht empfehlen, aber es ist etwas für die Allgemeinheit zum Feiern", sagte der 31-Jährige. Ob es sich dabei um einen edlen Tropfen handelt? "Es steht Arnautovic drauf, also hat es Qualität", meint der Stürmer gewohnt selbstbewusst.

Wo man die Spirituosen kaufen kann? Im Onlineshop unter arnautovicgin.com gibt es die 500 ml für 34,90 Euro. Vertriebspartner ist die Brauunion.

Idee in London

Die Idee dazu habe er bereits während seiner Zeit bei West Ham United in London geboren. In der englischen Metropole ist der Gin allgegenwärtig, auf der Insel hat er überhaupt Tradition. " Fruchtsäfte machen andere, das ist nicht so meins", witzelt der Wiener.

Arnautovic hält sich in Wien auch fit. Mit einem eigenen personal Trainer wird zweimal täglich trainiert. Das sieht man. Arnautovic wirkt schlank und rank. Jetzt fehlt nur noch das Grüne Licht für die Einreise nach China.