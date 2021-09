Janko, Stranzl und Harnik: So würden Ex-Teamkicker den ÖFB gestalten

Martin Stranzl, der sich sehr mit dem Nachwuchsfußball in Österreich beschäftigt, teilt die Meinung seiner Kollegen nach einer klaren Trennung der Bereiche. „Die Landespräsidenten sind große Fans, die den Fußball lieben und fördern. Die fachliche Expertise ist aber die andere Seite. Sie besitzen wiederum eine wichtige Funktion, da sie Kontakte zu Sponsoren und in die Wirtschaft pflegen, dorthin gut vernetzt sind.“ Gute Kontakte sind das eine, sportliche Belange das andere. „Die Crux an der Sache ist oft, dass nicht wirklich klar ist, was man vom ÖFB in welcher Sache erwartet“, sagt Stranzl.