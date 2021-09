Pele ach Tumor-OP: "Ein Schritt zurück zwei vorwärts"

„Der normale Erholungsprozess für einen Mann in seinem Alter nach so einer Operation ist es, manchmal zwei Schritte vorwärts und einen zurück zu machen“, schrieb do Nascimiento. Auf Berichte brasilianischer Medien, wonach Pelé wieder auf die Intensivstation verlegt worden sein soll, ging die Tochter der Fußball-Legende nicht ein.

Nach der Operation war der 92-malige brasilianische Nationalspieler zunächst auf der Intensivstadtion behandelt worden. Sein Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.