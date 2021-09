Selbstbewusste Austria: „Haben die richtige Mischung“

Mit dem Sieg beim LASK hat die Austria nicht nur die rote Laterne übergeben. Was auch froh macht: Austria-Trainer Manfred Schmid spürt mittlerweile das, worum es ihm eigentlich immer gegangen ist. „Die Entwicklung in der Mannschaft ist eine gute, alle ziehen mit, das merkt man auch beim Training.“ Und deshalb sollte am Samstag im Heimspiel gegen Altach (17 Uhr) gleich der nächste „Dreier“ folgen. Ein Selbstläufer wird es nicht. „Es gibt andere Mannschaften, die gegen Altach und Hartberg verloren haben. Wir dürfen nicht kopflos sein und glauben, dass wir jetzt die anderen an die Wand spielen.“

Besondere Brisanz bekommt das Duell, weil mit Manfred Fischer erst im Sommer ein Mittelfeldmann vom Ländle nach Favoriten gewechselt ist. Und dort ebenfalls bereits zum Leistungsträger wurde. „Er verkörpert Leidenschaft, ich kann ihn bedenkenlos überall einsetzen, kann mich auf ihn verlassen. Zudem ist er technisch gut.“