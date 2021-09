Land der Raser: Österreich war bei der EURO am Schnellsten

Das ist der höchste Wert. Belgien (30,35 km/h) folgt auf Platz zwei, Kroatien (30,07 km/h) auf Platz drei. Europameister Italien überschritt nicht einmal die 30er-Begrenzung und liegt nur auf Platz elf mit 29,57 km/h. Geschwindigkeit allein ist kein Erfolgsgarant, das bewiesen die Österreicher in den drei Spielen nach der EM eindrucksvoll. Das hohe Tempo ist aber eine Bestätigung, dass die Teamspieler ein noch wichtiger gewordenes Attribut für eine Karriere im Profifußball aufweisen: Schnelligkeit. Sieht man sich die Arbeitgeber der Österreicher an, könnte es auch Hinweis sein, dass nur die schnellsten Spieler aus der österreichischen in die deutsche Bundesliga – oder andere Topligen – geholt werden.