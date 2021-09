Janko-Ärger nach ÖFB-Präsidentenwahl: "Das ist amateurhaft"

Die ÖFB-Präsidentenwahl ist geschlagen, mit Gerhard Milletich wurde am Samstag der Nachfolger von Leo Windtner bestimmt. Der designierte Chef des österreichischen Fußball-Bundes wird am 17. Oktober in Velden auch offiziell sein Amt antreten. Auf den 65-Jährigen warten einige Baustellen.

Zum einen muss der künftige Chef des größten Sport-Fachverbandes des Landes die Teamchef-, zum anderen eine entscheidende Standortfrage klären, nämlich jene für die neue ÖFB-Geschäftsstelle und das Trainingszentrum.