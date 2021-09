Neo-ÖFB-Chef über Foda: "Eine Horuck-Aktion wäre nur Populismus"

Gerhard Milletich ist der designierte Präsident des ÖFB. Am Samstag entschied sich der Wahlausschuss, dass am 17. Oktober der 65-jährige Präsident des burgenländischen Verbandes zum obersten Fußballer gewählt wird. Um 23 Uhr war er aus Salzburg kommend in seinem Heimatort Parndorf eingetroffen.