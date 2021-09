Die Krise nach der EM-Euphorie: Ein ÖFB-Drama in vielen Akten

Da viele Spieler die sogenannte Red-Bull-Schule durchlaufen haben, würde die Anwendung dieses Stil eine gewissen Logik mit sich bringen. Allerdings meinten sogar Spieler wie Hinteregger oder Sabitzer, die in dieser „Schule“ ausgebildet wurden, dass ein vollständiges Umlegen der Philosophie auf das Nationalteam nicht möglich sei.

Ein möglicher neuer Teamchef müsste den Stärken der Spieler mehr Rechnung tragen samt Pressing, offensivem Fußball und besserer Positionierung im Angriffsdrittel. Auf der menschlichen Ebene benötigt es einen guten Zugang zu den Spielern, um bei dem dichten Programm mit viel Empathie auf die Kicker einzugehen, sie für die gemeinsame Sache zu begeistern.

Warum bringt die Präsidenten-Wahl ein Vakuum in der Entscheidung mit sich?

Die Wahl fällt erst am 17. Oktober in Klagenfurt auf Gerhard Milletich oder Roland Schmid, die zwei auf der Shortlist stehenden Kandidaten. Allerdings finden die kommenden zwei WM-Qualifikationsspiele vor der Wahl am 9. Oktober auf den Färöern und am 12. Oktober in Kopenhagen gegen den Gruppenersten Dänemark statt. Noch-ÖFB-Präsident Leo Windtner möchte nicht seinem Nachfolger mit einem Schnellschuss einen neuen Teamchef als Antrittsgeschenk überreichen und stellte schon klar, dass sich Franco Foda auch im Oktober in der Coaching Zone aufhalten wird.