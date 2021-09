Bologna-Coach: "Arnautovic ist nicht in bester Verfassung"

Anekdoten von Arnautovic

„Arnautovic wird am Sonntag bestimmt mit Sympathie von den Inter-Fans empfangen, die noch sein Löwen-Jahr in Mailand in Erinnerung haben“, kommentierte Tuttosport ironisch. Das Blatt listete in einem Bericht einige Anekdoten von Arnautovics Jahr in Mailand auf. Demnach hatte sich der Stürmer von seinem Kollegen Samuel Eto'o einen Bentley G3 geliehen, der ihm vor einem Mailänder Luxushotel gestohlen wurde. Obwohl er kaum zum Einsatz gekommen war, zählte Arnautovic zu den aktivsten Spielern bei den Feierlichkeiten nach dem Triple, die ihm eine Prämie von 640.000 Euro bescherten.