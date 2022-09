Warum die Bundesliga nur noch ein Durchhaus ist

"Wien ist die Stadt der funktionierenden Legenden. Böswillige behaupten, dass die Legenden überhaupt das Einzige sind, was in Wien funktioniert", sagte der Literat und Austria-Anhänger Friedrich Torberg (verstorben 1979). In Zeiten zu denen seine Austria (wie davor Innsbruck) mit insgesamt nur 15 Spielern Meister wurde; aber Fußballer in Europa noch wie Leibeigene behandelt und von Klubbossen meist zum Bleiben gezwungen wurden.

Weil der belgische Profi Jean-Marc Bosman einen Musterprozess gewann, konnte ab 1996 plötzlich keinem Spieler nach Vertragsablauf mehr die Freigabe verwehrt werden. Diese Trendumkehr kostete Klubs (darunter die in den 90ern sehr populäre Salzburger Austria) fast die Existenz. Ihre besten Spieler waren aufgrund des Bosman-Urteils nur noch „totes Kapital“. Eine Situation, die auch Sturm Graz in Not und dessen Präsident Hannes Kartnig ins Gefängnis brachte. Inzwischen drängt bald jeder ins Ausland, der unfallfrei einen Möbelwagen aus 20 Metern trifft. Wenn ein Klub meldet, einen Spieler vertraglich bis 2026 gebunden zu haben, bedeutet dies in Wahrheit, dass der – sofern kein Ladenhüter – spätestens 2025 verkauft wird. Weil der Verein zu diesem Zeitpunkt noch Ablöse kassieren kann. Was Red Bull nach dem Motto „Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu“ am besten gelingt.