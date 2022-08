Rekordtransfer fixiert: Höjlund wechselt von Sturm zu Bergamo

Um 1,8 Millionen Euro kam Rasmus Höjlund im vergangenen Herbst nach Graz und entwickelte sich zum Wirbelwind im Sturm. Seine Leistungen blieben in Europa nicht unentdeckt, jetzt wechselt der 19-jährige Däne in die Serie zu Atalanta Bergamo, das im letzten Jahrzehnt immer näher zu den Top-Klubs herankam.

Unbestätigten Quellen zufolge soll Bergamo das Angebot auf 17 Millionen Euro plus Bonuszahlungen erhöht haben. Der bisherige Rekordtranfser der Grazer war Stürmer Kelvin Yeboah, der im Jänner um 6,5 Millionen Euro zu Genoa wechselte.

Ligaintern ist dies der mit Abstand teuerste Verkauf eines Nicht-Salzburgers. Dieses Ranking hatte zuvor Maximilian Wöber mit seinem Wechsel von Rapid zu Ajax Amsterdam um kolportierte 8,1 Mio. Euro fünf Jahre lang angeführt. Salzburg bewegt sich mittlerweile regelmäßig an und über Höjlund-Sphären. Transfers des Ligakrösus miteingeschlossen, landet Höjlund mit 17,0 Mio. (vorerst) außerhalb der Top zehn.

"Rasmus hat extrem abgeliefert in den acht Monaten und eine richtig gute Entwicklung genommen. Das zeigt, dass unser Trainer richtig gut mit jungen Spielern arbeiten kann. Das ist unser Weg, den wollen wir weiter konsequent gehen", sagte Sturms Sportdirektor Andreas Schicker und kündigte an, den Abgang auffangen zu wollen. "Wir haben die Augen offen, wir wollen auch auf der 9er-Position was machen. Wir wissen aber auch, dass am Mittwoch das Transferfenster zugeht. Der Plan ist schon, dass wir diese Position nachbesetzen."