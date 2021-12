Von Olympia bis Fußball-WM: Diese Sport-Höhepunkte warten 2022

Verschnaufpause ist den Sport-Fans keine gegönnt. Schon am 1. Jänner heißt es aufstehen für das traditionelle Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen. Am selben Tag startet auch das Salzburger Rallye-Ass Matthias Walkner in seinen Saison-Höhepunkt, die Rallye Dakar in Saudi-Arabien (bis 14. 1.). Das Rennen sei seine Leidenschaft, sagt der 35-Jährige. Den ersten Weltmeister des Jahres wird es am 3. Jänner im Darts geben.

Bereits am 6. März startet die MotoGP in Katar in ihre erste Saison ohne Valentino Rossi, in Österreich wird am 21. August gefahren. Höhepunkt des Radsport-Jahres ist wie immer die Tour de France (1. bis 24. Juli). 2021 gewann der Slowene Tadej Pogacar zum zweiten Mal in Serie die Gesamtwertung, der Österreicher Patrick Konrad feierte mit einem Etappensieg seinen größten Karriere-Erfolg. Der Start findet diesmal in Kopenhagen statt und damit so weit nördlich wie noch nie. Die fünfte Etappe führt über das berüchtigte Kopfsteinpflaster von Paris–Roubaix. Fünf Mal dürfen sich die Fans auf Bergankünfte freuen.

Medaillen erhoffen darf sich Österreich bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) von 15. bis 24. Juli. Die größten Chancen darauf hat wohl der Olympia-Dritte Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Sportereignisse 2022 – streng subjektiv, und in chronologischer Reihenfolge: