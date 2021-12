Großer Sport, große Probleme - 2022 hat viel zu bieten

Wir leben in einer Zeit, in der alles Neue für alt (oder gar für tot) erklärt wird, sobald es fünf Minuten lang im Gespräch war. Der Sport ist in dem Punkt keine Ausnahme. Immer schneller, immer weiter, immer höher – da bleibt weder Zeit für den Blick zurück, noch für den Genuss des Moments.

Dabei sind es doch genau diese vielen kleinen und großen Sport-Momente, die oft im kollektiven Gedächtnis bleiben. Das zu Ende gehende Jahr hat davon einige parat gehabt. Anna Kiesenhofer, die alle (auch sich selbst) überrascht und zu Olympia-Gold radelt; oder die knapp 90 Sekunden Ekstase, in denen sich Österreichs Fußballer im EM-Achtelfinale gegen den haushohen Favoriten und späteren Europameister Italien in Führung wähnten (bevor der Treffer von Marko Arnautovic vom Videoreferee aberkannt wurde).