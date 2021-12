Pferde-Drama und Klo-Eklat: Die 100 schrägsten Sportgeschichten 2021

73. Golfer Viktor Hovland (NOR) muss in der zweiten Runde der US Open aufgeben, weil ihm Sand ins Auge geraten ist.

74. Im olympischen Zeitfahrbewerb geht der deutsche Radprofi Nikias Arndt nach Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea) und Azzedine Lagab (Algerien) ins Rennen.

75. Ein deutscher Betreuer schreit Nikias Arndt während der Fahrt zu: „Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber!“